Dans le mini-vignoble expérimetal d’Ath, les vendanges ont aussi commencé

Les vendanges ont débuté le week-end dernier dans certains vignobles de Wallonie picarde. Elles se poursuivront pendant quelques semaines. Le petit vignoble de démonstration et d’expérimentation implanté à Ath n’échappera pas à la règle avec ses quelque 27 cépages différents. Lundi, il n’a fallu qu’un bon quart d’heure pour récolter le raisin blanc issu de vingt pieds de Solaris. "On contrôle régulièrement le taux de sucre ainsi d’autres paramètres ; celui-ci était parfait pour être récolté", nous dit Antoine. Le jeune homme a été engagé après avoir obtenu en juin dernier un bachelier en agronomie option techniques viti-vinicoles à la Haute École Condorcet d’Ath.

Avec son autre collègue, prénommé lui aussi Antoine, il suit de très près le vignoble athois. "Régulièrement, on prélève cinquante baies de vignes exposées différemment pour mesurer le taux de sucre, l’acidité, le PH, etc.".

En pleine période de vendanges, il faut être attentif à l’évolution acide/sucre qui peut changer rapidement. Il faut surveiller aussi les maladies éventuelles. "Les viticulteurs de la région, professionnels et particuliers, peuvent bénéficier d’un service d’avertissements pour les maladies comme celui qui existe pour les pommes de terre. Chaque semaine, un bulletin est émis quant à la pression des maladies", nous dit Julien Louvieaux, enseignant-chercheur, CARAH-HEPH-Condorcet. "Des produits existent face aux maladies et il est intéressant de bien les connaître et les utiliser car ça peut évoluer très vite. Or, les producteurs qui ne sont pas issus du monde agricole ne sont pas fort à l’aise avec les traitements ni avec les limites légales".

Cette année, outre l’oïdium, le botrytis est à surveiller particulièrement. "C’est le même type de maladie qui se développe sur certains vignobles de vins liquoreux, dans des régions où elle peut être mieux contenue qu’ici car les vignes sèchent pendant la journée.

Quand cette maladie sévit dans un vignoble, il faut prendre soin de briefer les vendangeurs, leur demander de bien trier le bon raisin d’une part, le raisin touché d’autre part".

La double dimension de la vigne et du vin

Le raisin vendangé à Ath est aussi vinifié dans les installations de la haute école. "C’est aussi notre rôle de tirer le meilleur des cépages, connaître leurs aptitudes à faire de bons vins", indique Julien Louvieaux. Qui insiste sur la manière avec laquelle la vigne est abordée à Ath de façon globale avec énormément de synergies. "Le laboratoire de Hainaut Analyses peut étudier tant les raisins que les vins finis, mesurer les degrés d’acidité, mesurer la quantité de sulfites et le niveau d’acidité, analyser les sols, etc. Cette manière d’appréhender les choses d’amont en aval, avec quasiment sous un même toit des gens qui connaissent le sol et le vin, est assez unique en Belgique".

Antoine a fini son bachelier à Ath en juin dernier. ©

Le cursus proposé au sein du bachelier est d’ailleurs de former des techniciens polyvalents capables d’intervenir dans les deux dimensions, tant dans le vignoble que dans le chai. "Quatre ou cinq étudiants suivent l’option viti-vinicole chaque année. C’est déjà pas mal pour une option très jeune. Mais on pourrait espérer mieux parce que les vignobles qui grandissent nécessiteront une demande croissante de main-d’œuvre qualifiée".

Une très grande variété de cépages

Créé en 2016, le vignoble expérimental permet de mesurer l’évolution de la manière avec laquelle les cépages se comportent sous nos latitudes. Parmi les 27 cépages (dont deux sur trois sont blancs), il y a beaucoup de vignes interspécifiques choisies pour leur adéquation à notre terroir et leur résistance aux maladies, dans une optique de viticulture durable. Elles produisent du raisin qui mûrit plus vite et le traitement peut être réduit. "On les teste, on évalue leurs forces en termes de vinification. Une des particularités wallonnes est de proposer une grande variété de cépages", nous dit M. Louvieaux.

Julien Louvieaux étudie avec ses équipes des cépages interspécifiques résistants aux maladies mais aussi des cépages plus classiques. ©EdA

Mais dans le vignoble expérimental poussent aussi des cépages de régions voisines: Chardonnay, Pinot noir, Riesling, etc. "C’est intéressant de comparer la manière avec laquelle ils se comportent ici par rapport à d’autres régions, et même éventuellement de voir comment ça évolue au fil des ans voire des décennies. Mais pour certains d’entre eux il manque encore de température et d’ensoleillement pour obtenir un raisin sucré et à maturité. On n’a pas chez nous de coteaux exposés comme au Luxembourg par exemple pour gagner un peu d’ensoleillement et de température".