Édition record pour les 24 heures à pied d'Ath: "la pluie n’a manifestement pas découragé les coureurs !"

"Nous sommes évidemment très heureux", confie Philippe Decaestecker, l’un des organisateurs. "Nous avons assisté à une belle édition, malgré la pluie qui s’est abattue sur la ville la nuit de samedi à dimanche." La pluie a naturellement handicapé les coureurs, mais aussi le campement. "Nous avons eu des tentes percées sur le camp, mais pas d’abandons significatifs. Des abandons, il y en a chaque année. Mais la pluie survenue lors de cette édition n’a manifestement pas découragé davantage les coureurs." Les organisateurs ne déplorent pour l’heure pas non plus d’accident majeur sur le parcours.

Des modifications de parcours validées

Cette année, le parcours des courses a dû être modifié pour des raisons de sécurité et de travaux. "Encore une fois, c’est un sans-faute. La modification significative du début de parcours a apporté beaucoup plus de sécurité pour les coureurs et c’est ce que nous recherchions. Cet itinéraire sera conservé pour la prochaine édition." La seconde partie du parcours, qui évitait cette fois le site de l’Institut Renée Joffroy d’Irchonwelz, actuellement en travaux, n’a ne semble-t-il pas non plus posé de problème. "Nous n’avons pas eu de réclamation non plus ; nous étudierons la situation lors de notre prochain briefing, pour savoir si nous conservons cet itinéraire."

Les écoles en nombre

Parmi les 1 300 coureurs, beaucoup venaient aussi des écoles de l’entité. À lui seul, l’institut Renée Joffroy a réuni 200 participants. 72 coureurs venaient de l’Athénée royal, 64 du Collège Saint-Julien. L’Institut technique libre formait une équipe et l’Institut Saint-Joseph, deux équipes de professeurs.

L’heure des écoles (dimanche matin) a vu s’affronter 82 équipes, dont 35 de l’institut Saint-Joseph. "Chapeau à tous les instituteurs qui encadrent leurs élèves et qui acceptent de le faire bénévolement un dimanche matin. Nous sommes très reconnaissants. "

Une édition exceptionnelle

En tout, 22 929 km ont été courus en 24 heures à Ath, contre environ 20 000 km en 2022. "C’est une augmentation d’environ 15%."

L’épreuve des 24 heures a été remportée par l’équipe "MMC-Podoperformance" avec 364 km parcourus (avec une vitesse moyenne de 15,18 km !). La seconde place revient à la Team Saison Dupont avec 352,12 km. Les BarATHoniens terminent troisièmes avec 339,77 km parcourus.

La course des 6 heures a été remportée par trois équipes de l’institut Renée Joffroy: "ITCF 30" est sur le haut du podium, suivie par "ITCF2" et "ITCF1".

L’épreuve des 3 heures a été remportée par une équipe de l’Athénée royal d’Ath: "ARA10: le prix", suivie par "CSJA Orosilu" (équipe du Collège Saint-Julien) et "ARA: News Team".

Enfin, l’équipe "LOUISON Les démontators" a terminé 1re de l’heure des écoles ; elle est suivie par "Sacha les tracers" et "Eden les winner".

Le record de temps pour un tour est de 16,25 minutes, soit une vitesse moyenne de 17,5 km, réalisé par un membre de l’équipe Team Saison Dupont.

L’intégralité des résultats peut être consultée sur le site https ://www.ultratiming.be/