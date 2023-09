Rififi au conseil communal de Chièvres pour les budgets des fabriques d’église : “Devons-nous dire amen à tout ?”

Suivait ensuite un ordre du jour de quelque 25 points dont l’approbation des budgets 2024 des Fabriques d’église et la 1re modification budgétaire 2023 de celle de Chièvres ; des dossiers présentés par le bourgmestre Olivier Hartiel en raison de l’absence de Claude Ghilmot, l’échevin délégué aux cultes. Suite à la présentation chiffrée, l’échevin écolo Didier Lebailly a exprimé son désaccord, remettant en cause l’ensemble des dossiers.

”Concernant la modification budgétaire, comment expliquer une augmentation du poste chauffage de 4 600 € alors qu’on a décidé fin d’année dernière de ne plus chauffer les églises ?”. Épluchant ensuite les budgets, l’échevin écolo pointe alors les prévisions budgétaires en matière de combustible, entretien et/ou réparation du chauffage, “alors”, répète-t-il, “qu’on a décidé de ne plus chauffer”.

Outre des dépenses aux justifications jugées imprécises, et pour lesquelles il n’aurait pas obtenu de réponses, l’échevin relève aussi dans le budget de Tongre-Notre-Dame – avant sa réforme par le Collège – une dépense de 1,2 million d' € pour la toiture de la basilique. “Une somme impossible pour nous qui investissons déjà près de 3 millions pour l’église de Chièvres”.

Préfaçant un vote négatif pour l’ensemble, Didier Lebailly déclare : “À la différence de la Ville, le budget des Fabriques d’églises ne doit pas être à l’équilibre. La Ville est là pour éponger le déficit alors que pour la Ville, il n’y a personne pour éponger les dettes éventuelles. Il y a donc lieu de faire des choix. On ne peut pas dire amen à tout alors que nous-même nous sommes obligés de reporter des projets. Je ne peux accepter que, pour une communauté en particulier, on soit tenu de donner raison à toutes leurs propositions”.

Nuances nécessaires

Une position que n’accepte pas Claude Demarez (MR). “Jusqu’à preuve du contraire, l’échevin des Cultes fait partie du Collège communa l. Il était présent à la réunion des Fabriques et il a approuvé l’ensemble des points qui lui ont été soumis. Je voudrais d’ailleurs relever le paradoxe du Collège qui, d’une part, a un représentant approuvant tout en réunion des Fabriques et qui, de l’autre, réforme ensuite l’un des budgets”. Revenant ensuite sur la dépense extraordinaire de Tongre, “je pense qu’il s’agit avant tout d’un signal que la Fabrique a voulu envoyer pour signaler un problème à la toiture. Quant à la question du chauffage dans les églises, je pense que l’Évêché et les fabriciens vous ont déjà répondu. Vous n’êtes pas d’accord ? Adressez-vous à qui de droit”.

Cette problématique du chauffage interpelle aussi la conseillère Inge Paelinck (PS). “Est-ce vraiment imaginable de ne plus chauffer du tout les églises ? Je conçois difficilement un baptême ou un enterrement en hiver sans chauffage. Il en va du bien-être de la communauté, il y a un minimum”.

Une position partagée par le bourgmestre. “Je suis assez nuancé par rapport à la position de notre partenaire. J’ai beaucoup de respect pour ceux qui pratiquent encore et je ne voudrais pas que les personnes qui assistent aux messes, souvent d’un certain âge, tombent malades à cause d’une telle décision. Quant à Tongre, c’est effectivement un signal. Il n’y a pas d’urgence absolue, d’où la réforme du budget, mais il faudra le prévoir. Gérons tout cela en bon père de famille”.

Ces points ont finalement été approuvés par neuf voix “pour”, trois “non” et une abstention.