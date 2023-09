La présence de PFAS a été décelée par la SWDE à Chièvres

Lors du conseil communal, le bourgmestre Olivier Hartiel a fait le point. “Soucieuse de la santé de ses consommateurs, la SWDE a communiqué avoir décelé des substances PFAS au sein du puits n° 1, auprès du Château d’eau rue d’Ath à Chièvres. Même si à l’heure actuelle aucune norme sanitaire n’existe, la société de distribution a pris des mesures. Quant à la norme, selon une nouvelle directive concernant les eaux réservées à la consommation humaine, celle-ci ne devrait entrer en vigueur qu’en janvier 2026 proposant une concentration maximale autorisée de 100 nanogrammes par litre. En attendant, des filtres ont été placés au château d’eau de Chièvres et j’ai demandé des analyses journalières. Le Collège a également écrit à la SWDE afin qu’elle “bypasse” le puits n° 1 le plus rapidement possible afin de préserver la santé des habitants”.

Le point a fait réagir Claudy Demarez, chef de file MR. “Dans ce domaine, il faut favoriser le principe de précaution. Par rapport à la SWDE, qui a une mission de service public mais aussi une logique économique, il convient d’être très ferme et le cas échéant, ne pas avoir peur de prendre des décisions coercitives. On ne badine pas avec la santé. Quant aux normes, elles sont en pleine construction et, à ce niveau, il faut que les scientifiques s’expriment. J’ai par ailleurs vu une communication de la ministre de l’Environnement qui ne m’a pas particulièrement rassuré. Toutes les forces vives politiques doivent prendre ce sujet très au sérieux mais c’est désormais la Société wallonne des eaux qui doit prendre ses responsabilités, une SWDE qui est sous la tutelle de la ministre de l’Environnement Céline Tellier”.