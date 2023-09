Le choix de la nouvelle localisation n’a pas été facile, comme l’a rappelé le bourgmestre d’Ath, Bruno Lefebvre (PS), lors de l’inauguration. Ce choix a aussi suscité des interrogations perplexes et quelques craintes.

”Cette inauguration est le fruit d’un travail de réflexion qui dure depuis des années” souligne le bourgmestre. “Notre recyparc n’était pas adéquat, il faut le dire ; sa conception en ligne droite et l’impossibilité d’agrandir son espace faisait encore plus râler les Athois que les embouteillages de la chaussée de Mons…”

”Il fallait donc absolument trouver une solution adéquate. (..) Il fallait trouver un terrain permettant de rencontrer des éléments essentiels comme la quiétude des habitants et l’accessibilité des utilisateurs.”

On sait quel choix fut posé.

Le recyparc voisine un terrain du SPW et aussi (notamment) la “base” d’un mouvement de jeunesse, avec une petite modification à la clé. “Le nouveau recyparc a empiété quelque peu sur le terrain de la 220e unité des scouts pluralistes situé juste à l’arrière du site. Dès lors, en bonne intelligence et en collaboration avec Ipalle, la 220e unité et la Ville d’Ath, nous avons décidé d’autoriser l’utilisation du terrain latéral du recyparc au plus grand bonheur des membres de l’unité.”

Motorhomes et tennis

Du côté de la route de Flobecq, un autre projet va être concrétisé. La candidature de la Ville d’Ath a en effet été retenue suite à un appel à projets dans le cadre du Plan de relance wallon dédié au développement des aires d’accueil pour motorhomes. La Ville va recevoir une subvention de près de 200 000€, soit 80 % des dépenses estimées à un peu moins de 250 000 €.

La Ville va également pouvoir répondre à une demande formulée par le Royal Tennis Club athois, lequel pourra aménager un terrain supplémentaire à proximité de l’aire pour les motorhomes.