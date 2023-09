Fabriqués en atelier au Technopôle Vilette à Marchienne-au-Pont, dans un ancien atelier de fabrications métalliques, les modules tridimensionnels devant servir à la construction de trois nouvelles maisons sociales de l’Immobilière Péruwelz-Leuze-Frasnes ont été acheminés en camion par l’entreprise celloise Belin jusqu’à Frasnes-lez-Buissenal, où les radiers en béton équipés des conduites techniques les attendaient depuis une quinzaine de jours.

Des délais plus courts

L’assemblage sera terminé ce mercredi et il ne restera plus qu’à assurer l’étanchéité de la toiture et les connexions, puis à compléter les structures par un revêtement de façade, bardage et crépi ; “Chaque maison est constituée de cinq modules constructifs : trois pour le rez et deux pour les chambres à l’étage chacun de taille différente”, explique Laurent Valentin, de la jeune société Icontech qui réalise ici son premier chantier public, après une villa de 250 m2 à Uccle et bientôt quatre appartements duplex, en rehausse sur une toiture existante, à Anderlecht.

”De base, le projet portait sur un marché en containers, précise l’architecte péruwelzien Grégoire Leman, de Buro52bis architecture (Bon-Secours), mais suite à la crise Covid, le prix a explosé et on s’est retourné vers d’autres systèmes de constructions modulaires. Le marché public a été remporté par Icontech.”

Ce qui avait, dans un premier temps, motivé l’IPPLF à opter pour cette technique nouvelle pour elle, commente son directeur technique Didier Verdoncq, “c’est le délai de réalisation sur chantier. Après les deux jours de pose, il faut compter environ trois semaines de finitions… sans compter les impétrants. La durée totale de construction est de deux mois, pour un an avec du traditionnel.”

Les trois maisons sociales de la cité Lesaffre, telles qu’elles apparaîtront bientôt, selon les plan de l’architecte Grégoire Leman, de Buro52bis architecture (Bon-Secours). ©COM

M. Valentin voit dans le processus innovant d’autres avantages : “le côté durabilité est aussi au cœur de notre projet. Faire de la construction off site, c’est plus vert à plein de points de vue différents. On a moins de gaspillage, puisqu’on récupère toutes les chutes pour les réinjecter dans le projet suivant. On a moins d’emballages, même si on n’a pas encore trouvé mieux que du plastique pour rouler à 100 km/h sur l’autoroute. Mais tous les équipements, y compris les chaudières, à l’intérieur, sont déjà déballés. Puis, globalement, le trafic routier est plus faible. On amène de gros camions, mais pendant un ou deux jours en évitant le charroi habituel des petits véhicules des corps de métier, maçon, électricien… qui pendant des semaines vont et viennent sur un chantier.” Comme matériaux, on utilise une ossature métallique principale avec du remplissage bois, sans maçonnerie, indique l’architecte, M. Leman. Autre caractéristique, indique M. Valentin : le principe autoportant grutant, exclusivement par le haut. “On amène une grue, on a des crochets disposés par le haut, ce qui permet d’aligner plusieurs modules côte en côte facilement en les portant uniquement par le poids du béton du plancher.”

Pour les protéger durant le transport, les modules sont emballés dans du plastique. ©EDA

La grue dépose délicatement un deuxième module à côté du premier. ©EDA

De nombreux avantages

La taille des éléments varie entre deux et 4,5 mètres de large tandis que leur longueur peut atteindre douze mètres : “Nous travaillons sur mesure. Notre ambition, est de faire, à terme, au départ de nos modules, des immeubles à appartements pouvant compter jusqu’à six étages”, explique l’ingénieur civil, fondateur d’Icontech avec Denis Lefébure et Philippe Lebordais.

Par rapport à des constructions sur site, “o ù il pleut, où il fait froid, où il y a des aléas de chantier, c’est plus facile à mettre en œuvre”, ajoute M. Leman. Autre chose essentielle, estime M. Didier Verdoncq, “on limite le vandalisme, les vols importants qui peuvent avoir lieu sur un chantier censé durer un an…”

Du mouvement dans la cité Lesaffre, mais avec la construction modulaire, les nuisances sont réduites pour le voisinage. ©EDA

Le terrain proche de la rue Favarte a été cédé à l’IPPLF par la Commune de Frasnes-lez-Anvaing, pour l’euro symbolique. Il s’agit de trois logements (dont deux “de transit” – et un d’eux pris en charge par la Commune) destinés à des personnes seules ou à des couples.

Les maisons comptent trois pièces (une salle de bains, un local technique et un séjour avec cuisine intégrée) au rez-de-chaussée, et deux chambres à l’étage.

Leur coût (360 000 euros hors révision, pour l’ensemble) serait plus ou moins équivalent à du traditionnel : “Nous, on joue surtout sur le délai et la qualité”, conclut Laurent Valentin.