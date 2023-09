Son organisation devenait de plus en plus énergivore. “L’an dernier, nous avons accueilli environ 2 000 personnes durant l’après-midi”, précise Maxime Marlier. “Le concept du festival est inchangé : nous voulons faire découvrir des bières artisanales et locales au public. 18 brasseries seront représentées, soit par des cafetiers athois, soit par des représentants envoyés directement par les brasseries. “

Aux côtés des brasseries locales, les participants pourront également savourer les bières de brasseries plus “aguicheuses, telles que La Chouffe qui a déjà ses amateurs et son petit succès”.

Cette année encore (peut-être plus l’an prochain pour des raisons de sécurité), le verre de 17 cl spécialement créé pour l’événement sera de nouveau disponible ; “ce qui permettra aux participants de goûter à plusieurs bières”. Une cinquantaine seront présentées durant l’événement.

”Un événement convivial et familial”

Le festival des brasseries se délocalise cette année ; pour la première fois, il sera organisé sur le site de l’Esplanade, plutôt que sur la Grand-Place. “La grandeur du site nous permet d’accentuer le côté familial et convivial de l’événement “, ajoute Maxime. “Notre volonté est que le festival attire des bandes d’amis ou des familles qui ont envie de passer un bon moment en ville, le samedi après-midi. Pour cela, nous proposerons plusieurs activités durant l’événement. Les enfants pourront profiter de châteaux gonflables, d’un magicien, d’échassiers et bien d’autres choses.” L’ambiance musicale sera assurée l’après-midi par le Collegian’s Band. En soirée, le groupe mouscronnois “Happy Bouncy music” proposera un concert de cover. Enfin, un DJ animera la fin de soirée sur le thème des années 1980.

Des foodtrucks seront également présents sur le site.

La 4e édition du festival des brasseries se déroule ce samedi 30 septembre à partir de 14h sur l’Esplanade (jusqu’à 2h du matin).

PAF : 3€ (entrée) + 5€ (pour le verre. Attention, ceux qui auraient gardé leur verre d’une précédente édition, peuvent l’utiliser ce samedi).