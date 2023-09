La fin 2023 sera synonyme de nouveaux chantiers à Chièvres

Autre projet privé : le lotissement prévu à l’angle des rues de Saint-Ghislain et Victor Gévas nécessitant des modifications de voiries. “Le projet, accepté en CCATM, concerne la construction de 15 maisons unifamiliales, 2 ou 3 façades”, explique Frédéric De Weireld (Écolo), échevin en charge de l’aménagement du territoire.

”Des aménagements de voiries, des trottoirs notamment, sont prévus ainsi que des modifications ayant trait à la limite d’agglomération et au sens de circulation rue Victor Gévas afin de faciliter l’accès aux futurs habitants mais également aux riverains. L’assiette du chemin n°33 est conservée mais légèrement modifié sur le côté droit pour permettre l’implantation d’une maison supplémentaire. Ce chemin amènera à une zone communautaire à l’arrière du lotissement, zone qui sera par après rétrocédée et entretenue par les services communaux. Une fois le lotissement occup é, elle fera l’objet d’une concertation avec les habitants pour en faire un jardin partagé ou pour d’autres projets.”

Le terrain sera également doté de deux petites mares recueillant les eaux pluviales des toitures, un dispositif permettant d’éviter de charger inutilement la petite Hunelle et d’amplifier les risques d’inondation. Ce projet a été voté à l’unanimité.

Travaux attendus

Rayon communal cette fois, les cahiers des charges de deux projets PIC 2022-2024 ont reçu l’approbation unanime des conseillers. Ils concernent d’une part, les travaux de réfection de la rue de l’Église à Huissignies (241 044€ TVAc), de l’autre, les travaux d’aménagements de pistes cyclables séparées à la rue des Trois Chapelles à Grosage. Ces derniers, d’un montant de 28 000€, s’inscrivent dans l’enveloppe de 120 099€ accordée à la commune dans le cadre du plan d’investissement de mobilité active communale et d’intercommunalité (PIMACI).

Alors que les travaux de toiture du Centre culturel de Ladeuze sont terminés, ceux relatifs à la réfection des pistes cyclables de la rue Auguste Criquelion ont débuté ce 19 septembre. Au rayon des chantiers à venir, la pose de tarmac sur le ballodrome de Vaudignies est prévue le 13 octobre, peu avant les travaux de réfection des berges de l’étang d’Horimetz, de végétalisation et du placement d’un cordon végétal le long de la Hunelle programmés le 16 du même mois.

Église

Quant aux travaux de l’église Saint-Martin de Chièvres, un dossier de longue date, ceux-ci devraient débuter le lundi 13 novembre, un travail de désamiantage est par ailleurs également programmé en plus des phases initialement prévues. Ces dernières ont trait à l’ensemble de l’édifice, tant au niveau de sa stabilité qu’au niveau de la charpente, de la couverture et de l’étanchéité. Pour rappel, le montant des travaux est estimé à plus de 3 millions d' €, la Wallonie intervenant à hauteur de 1,7 million d' €. Les travaux devraient durer de nombreux mois et l’édifice fermé au public le temps du chantier, la dernière célébration prévue étant la messe de Sainte-Cécile de la royale fanfare de Chièvres du 12 novembre.