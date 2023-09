PFAS dans l’eau de distribution à Chièvres : la SWDE rassure et recontextualise

En résumé, face à une problématique qui apparaît en 2017, il insiste : “La SWDE n’a rien caché, elle a e ssayé de trouver une solution le plus rapidement possible et l’eau de distribution à Chièvres est désormais conforme à une norme qui, rappelons-le, ne sera d’application qu’en 2026 et dont la concentration maximale sera de 100 nanogrammes par litre d’eau.”

Historique

2017 coïncide avec une étude du SPW portant sur la présence dans l’eau de substances émergentes, dont les PFAS font partie. “Des prélèvements sont alors effectués à Maffle et Brugelette, mais ne révèlent aucun problème. En 2018, la Base américaine, suite à la détection de 68 nanogrammes de PFAS par litre, décide en vertu d’une norme américaine, d’interdire au personnel de la base de boire l’eau du robinet.”

La base aurait alors contacté la SDWE.

”La personne qui a reçu cette éventuelle information, sans doute un responsable technique de la zone Ath-Tournai, n’a à l’époque aucun élément en sa possession sur une quelconque problématique liée aux PFAS. Il est simplement averti d’une décision américaine en vertu d’une norme américaine qui n’existe pas chez nous.”

Il faut attendre décembre 2020 et la publication d’une directive européenne sur l’eau, ciblant de nouvelles substances et des obligations de monitoring, pour que les distributeurs d’eau soient interpellés.

”Une analyse est effectuée à Chièvres en octobre 2021 sur le puits n°1 où l’on détecte une concent ration variant entre 200 et 300 nanogrammes par litre.”

Particularité technique : le puits alimente le château d’eau de la rue d’Ath desservant lui-même quelque 4300 raccordements de Chièvres essentiellement. Ce dernier peut également être partiellement alimenté via l’Adduction de la Dendre, une conduite d’approvisionnement interconnectée partant de Lens, contournant Ath et remontant jusqu’à Lessines. “Toutefois dans l’état actuel des choses, nous ne pouvons pas nous passer complètement de l’eau du puits n°1 sans mettre à mal le bon fonctionnement de l’ensemble du secteur.”

Double intervention

”Fin 2021, nous avons donc dans un premier temps limité au maximum l’utilisation du puits incriminé et injecté de l’eau en provenance de l’Adduction de la Dendre, afin de créer un effet de dilution et ainsi baisser la concentration de PFAS.”

Parallèlement à cette intervention, débute alors la recherche d’un dispositif de traitement, une solution inexistante tant en Wallonie qu’en Belgique. “Nos équipes ont étudié diverses solutions de traitement et choisi celle qui à nos yeux était la plus efficace. Il a fallu ensuite concevoir et installer l’unité de traitement tout en respectant les différentes étapes inhérentes aux marchés publics”. Une étape longue et fastidieuse qui a abouti en avril 2023.

”Ce dispositif est une première. il est constitué de deux grandes colonnes, des filtres à charbon actif par lesquels transite l’eau du captage. Il donne actuellement entière satisfaction et les taux de concentration varient entre 40 et 60 nanogrammes par litre. Un contrôle hebdomadaire permet de le vérifier et détermine aussi la périodicité du nettoyage des filtres, programmées toutes les quatre semaines, afin de redéployer efficacement les particules de charbon actiff.”

Quant à la durée de vie des filtres, la SWDE l’estime à environ huit mois.

”Ces contrôles hebdomadaires nous permettent d’affiner les procédures et détermineront à terme la date à laquelle il faudra pourvoir au remplacement des filtres.”