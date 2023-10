La donation pérennise l’œuvre de Watkyne au-delà du Pays des Collines

Si les donations sont une solution satisfaisante pour assurer la pérennité de l’œuvre d’un artiste, la procédure est souvent longue et aléatoire, commente Claude, qui, par sa formation d’historien de l’art et son expérience de responsable de pôle à la Fédération Walllonie-Bruxelles, connaît bien la question. “Cela débouche parfois sur la vente et la dispersion de ce patrimoine et une perte pour la mémoire collective.” Dans le cas de Jacques Vandewattyne, la famille ne peut, dit-elle, qu’être très satisfaite du résultat obtenu.

Si cet important fonds a pu être conservé, c’est grâce à Solange Soenens, la femme de l’artiste, véritable gardienne du temple. Après son décès en 2013, la famille a mis progressivement en place une politique de donations en y associant évidemment Les Amis de Watkyne. La transformation de la maison du Paradis en gîte, suivie de la vente de celle-ci à la petite-fille de Jacques – ce lieu emblématique reste dans la famille ! – a accéléré le processus. Les donations vont de pair avec un inventaire des documents et œuvres artistiques conservés au Paradis. “Et il y en avait ! “, précise le cadet des trois fils Vandewattyne.

Un réseau d’échanges

Les contacts avec les donateurs potentiels (la Commune d’Ellezelles, la Ville de Renaix, les Archives de la Ville et la Maison des Géants d’Ath, le Musée des Imaginaires et du Folklore, les Archives de l’État et le Musée des Arts de la Marionnette à Tournai) se sont avérés fructueux, leur intérêt bien réel et leur enthousiasme non feint : les discussions et les échanges qu’ils ont noués depuis entre eux augurent de collaborations et projets communs futurs. “La quantité et la qualité de l’œuvre de Jacques Vandewattyne ont été souvent soulignées, et il y a eu de belles (re) découvertes”, ajoute Claude. Est également ressortie de cette rencontre la pertinence de mettre en place un réseau avec tous les donataires, les Amis de Watkyne, la famille ainsi que différents spécialistes de l’œuvre de Jacques Vandewattyne. “Cela permettra de faire des échanges, des dépôts, des prêts en cas d’expositions et autres événements. Les conventions de donations prévoient d’ailleurs de favoriser le prêt des œuvres reçues dans le cadre de la promotion de l’œuvre artistique de Jacques Vandewattyne. En cas d’expositions ou de création d’un espace consacré à l’artiste, le prêt d’œuvres pourra être de plus longue durée.”

La Commune d’Ellezelles, qui a reçu la part la plus importante de la dotation, a trouvé un endroit pour stocker les œuvres en attendant une mise en valeur digne de ce nom, qui ne manquera pas d’arriver, notamment quand on sait l’attachement de l’actuel bourgmestre au folklore de son village. “Il s’agit d’un bel aboutissement, dont sont certainement très fiers Solange et Jacques”, concluent ses fils.