Le bourgmestre d’Ath refuse deux questions d’actualité lors du conseil communal : “Ce n’est plus de la démocratie”, fustige l’opposition

Comme souvent (et c’est tout à fait logique !), le groupe minoritaire de la Liste Athoise avait préparé quelques questions d’actualité via plusieurs de ses membres.

On se rappelle qu’en février 2022, la majorité PS-MR-Écolo avait amendé le règlement d’ordre intérieur (ROI) pour préciser la manière de poser ces questions. “Il est apparu opportun de modifier l’article 81 du ROI traitant des questions orales en garantissant un délai d’introduction et leur degré de précision permettant une réponse circonstanciée complète et leur concision” indiquait le collège communal à cette époque. Le délai d’introduction des questions était fixé à 48 heures, avec donc aussi l’exigence d’un développement minimal (afin d’éviter de “simples titres” thématiques).

Lundi soir, le bourgmestre Bruno Lefebvre a expliqué ne pouvoir accepter deux questions d’actualité de Pascale Nouls à cause de l’absence d’un énoncé explicatif détaillé. ”Je vous l’avais déjà dit à trois reprises, et il n’y aura pas de quatrième fois” explique-t-il, en appliquant stricto sensu le règlement. “Si l’objectif de votre groupe est de nous poser une question pour essayer de nous mettre en difficulté, pas de soucis, vous le faites bien ; si l’objectif de votre groupe est d’essayer de poser une vraie question pour avoir une vraie réponse, alors vous ne le faites pas bien. Cette fois, nous faisons respecter l’article 81 du règlement d’ordre intérieur ; la question d’actualité ne peut être posée. La séance publique est levée.”

Pascale Nouls en reste (presque) bouchée bée. Elle fulmine. “Ce n’est plus de la démocratie”, regrette-t-elle. Elle estime que ses questions étaient suffisamment claires, même si les énoncés étaient brefs : la rentrée scolaire (bilan) et l’extinction de l’éclairage public nocturne. “Il n’y avait pas de quoi fouetter un chat…” nous glisse-t-elle en substance.