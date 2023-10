Lessines retire son recours au Conseil d’état contre le projet des Carrières Unies de Porphyre en échange d’un terrain d’une valeur de 600.000 €

En juin dernier, les ministres Tellier et Borsus ont accordé aux Carrières Unies de Porphyre (CUP) le permis unique pour poursuivre l’exploitation du sous-sol et “déménager” le nœud des activités à Lessines, dans le cadre de “Lessines 2020”. Ce projet induit la suppression d’un tronçon de la rue de la Loge et la création d’une nouvelle voirie. Mais ce volet précis était toujours “menacé” par un recours de la Ville de Lessines auprès du Conseil d’État en janvier 2021.