Le budget d’Enghien revient dans le vert, mais sans vraiment rassurer : “En 2024, il faudra être à l’équilibre par la porte ou par la fenêtre”

La majorité soulagée par un retour à l’équilibre

L’échevin des Finances, Pascal Hillewaert (Écolo), a présenté la 2e modification budgétaire (MB 2) des exercices ordinaires et extraordinaires de 2023. “Suite au travail de toutes les entités de la Ville, y compris le CPAS, on revient à l’équilibre, ce qui est une très bonne nouvelle”, a-t-il déclaré, avec un soulagement non dissimulé, rappelant également que “la situation était quand même très difficile en MB 1”. Découlant d’un long travail commun de rationalisation budgétaire, la MB 2 2023 a permis de réaliser un boni de 34 251 € pour l’exercice propre et un boni de 465 817 € pour l’exercice global.

Concernant l’exercice extraordinaire, la MB 2 a permis “la réalisation des budgets liés aux objectifs de la législature”, a encore affirmé l’échevin.

”Les travaux budgétaires pour 2024 sont entamés”, a-t-il ajouté, annonçant d’emblée la couleur : “ils seront très difficiles, comme chaque année, d’autant plus que l’on n’aura plus droit au déficit, auquel on a eu droit pendant deux exercices consécutifs, suite notamment à la crise covid et à l’inflation”.

Et d’asséner : “Il faudra qu’on ait un budget à l’équilibre par la porte ou par la fenêtre !”

Pour les services ordinaires, “on a pu faire des provisions pour les cotisations de responsabilisation, obtenir un subside pour payer l’agent Pollec sur trois années et alimenter des fonds à l’extra pour de futurs projets”, a-t-il poursuivi, plus confiant. “Le budget du personnel, s’il sera contenu également, ne devra pas être considéré comme une variable d’ajustement, c’est un investissement qui permet à la Ville de réaliser toutes ses missions et à l’administration de rendre tous les services à la population.”

Quant aux services extraordinaires, “il y aura aussi des efforts à faire”, a-t-il souligné.

L’opposition nuance et se dit “inquiète”

Pour Marc Vanderstichelen (Ensemble Enghien), le boni à l’exercice propre est faible – “seulement quelques dizaines de milliers d’euros”, selon ses propres mots – si l’on considère les “opérations one shot” (comme la suspension de l’IPP pendant deux mois et le subside d’Ipalle) dont a bénéficié la Ville en 2023 mais dont il faudra sans doute se passer en 2024. “C’est inquiétant”, a-t-il conclu.

Concernant l’exercice extraordinaire, le porte-parole du groupe Ensemble Enghien a souligné qu’il n’avait pas été fait mention de la vente de la caserne des pompiers – vente qu’il déplore car “on se prive d’un placement qui rapporte, à l’ordinaire, 45 000 € par an”. Pour le bourgmestre Olivier Saint-Amand (Écolo), la vente de la caserne présente plusieurs avantages pour la Ville dont, notamment, la suppression des dépenses liées à la gestion et au maintien de la caserne et le maintien des pompiers à Enghien. Par ailleurs, la vente de la caserne va permettre le rachat de la Justice de Paix par la Ville, ajoute encore le bourgmestre écolo.

Comme un boomerang

La énième remarque de Marc Vanderstichelen sur le coût du projet d’aménagement d’un trottoir cyclo-piéton à la rue Caremberg (dont on a déjà fait état) a suscité un échange très tendu entre le bourgmestre et Colette Desaegher-Demol (Ensemble Enghien). Piquée au vif par la mention du nom de son défunt mari lors du rappel des rétroactes du projet par le bourgmestre, celle-ci a été prise d’une vive émotion, ce qui a amené l’assemblée à clore la discussion pour permettre à chacune et chacun de retrouver le calme nécessaire et poursuivre la séance.

Le conseil communal a approuvé la 2e modification budgétaire 2023, avec une abstention pour Ensemble Enghien et le MR.