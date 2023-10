Criminalité à Silly : une hausse des faits de violence et des fraudes mais “pas de souci majeur de sécurité”

”Depuis la pointe de 2020, année Covid, due surtout à des PV sanitaires, la situation est redevenue stable. La commune la plus touchée est Enghien (NDLR : la plus peuplée) , suivie par Jurbise, Chièvres et Silly, Brugelette et, enfin, Lens. Cela dit, dans aucune commune, il n’y a péril en la demeure : le socle reste stable partout.”

Une bonne nouvelle : les cambriolages diminuent : à Silly, on passe de 64 en 2018 à 29 dont 21 dans les habitations en 2023. Par ailleurs, en 2023, on dénombre deux vols de voiture, sept vols de vélo, dont trois résolus en flagrant délit ; ni carjacking, ni vol à main armée et deux vols avec violence.

”Hausse de la violence et des fraudes”

”Par contre, les violences physiques croissent tant dans l’intrafamilial que sur la voie et les lieux publics. Ce constat est le même dans toutes les zones de police” explique le chef de corps. “22 faits intrafamiliaux en 2022 et déjà 23 cette année pour 12 en 2019. En 2022, on a dénombré 19 faits de violence sur la voie publique pour 4 en 2018” poursuit le commissaire avant de citer, pour 2023, à Silly, 7 dégradations de véhicules et 7 faits de drogue.

Une autre hausse très visible est celle des fraudes surtout informatiques et téléphoniques : “Si on en a dénombré 18 en 2018, il y a en a eu 54 en 2022 et déjà 40 en 2024. Sans doute plus, car on a souvent honte de déclarer avoir été dupé.”

Accidents routiers

Au niveau de la zone, en 2022, on a dénombré 2 accidents mortels, 126 avec lésions corporelles, 2 avec décès dans les 30 jours, 1 avec décès sur place, 1 avec un blessé mortellement, 7 avec blessés graves et 139 avec blessés légers. À Silly, en 2022, il y a eu 25 accidents avec lésions corporelles, 62 avec dégâts matériels et un accident mortel.

Hoves, village stroboscopique !

Thierry Dierick évoque ensuite les infractions en matière de vitesse au volant. “En 2022, on a compté 22.462 infractions dans la zone dont 19.964 excès de vitesse. Il y a 7 radars fixes dans la zone et un radar-tronçon.” Sur les 13.318 flashes punitifs dénombrés à Silly, 10.145 proviennent de la seule chaussée de Soignies à Hoves, soit 76 % des flashs silliens et… 45 % de ceux de l’ensemble de la zone ! Citons encore 2.242 flashs sur l’A8 vers Tournai, 183 au Pavé d’Ath, 43 à la rue du Docteur Dubois et 1, dans l’étroite et rurale rue du Veneur.

Plus de 2.250 jours d’absence

Le conseiller Alain Hendrickx (LB) demande le taux d’absentéisme de longue durée dans la zone. Thierry Hendrickx n’élude rien : “Actuellement, nous avons 7 absents (dont six accidents domestiques) sur 30 membres de l’équipe d’intervention. En 2022, nous avions 1.500 jours d’absence pour maladie et 750 jours d’exemption pour accident de travail. Comme toutes les administrations, nous vivons le phénomène des maladies de longue durée en fin de carrière. Notre cadre compte 76 policiers et 15 personnes liées à la logistique ; nous pourrions être un peu plus, mais il y a des restrictions budgétaires.”

Un lieu judicieux

En conclusion, le commissaire divisionnaire parle du nouveau commissariat : “Son emplacement est un choix judicieux : il est bien centré dans la zone, entre Pairi Daiza et Enghien, les grands lieux d’affluence de la ZP ; la N57 nous permet d’avoir un accès rapide partout. Enfin, nous jouissons d’un environnement exceptionnel qui contribue au bien-être au travail.”