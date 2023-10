Jacques Dupire, l’ex bourgmestre de Frasnes-lez-Anvaing, dénonce “une opération de mensonges et de délinquance administrative”

À lire aussi

”Le SPW a envoyé sa réponse, après une analyse minutieuse du dossier. Le Collège est dans l’illégalité la plus totale. La délibération du Collège communal de Frasnes-lez-Anvaing du 23 septembre 2022 désignant l’ancienne directrice générale à l’effet de poursuivre sa fonction de fonctionnaire-sanctionnateur communal et par ailleurs d’exercer la fonction d’expert juridique, sous contrat à durée déterminée et à temps partiel du 1er octobre 2022 est annulée. La délibération du collège communal de Frasnes-lez-Anvaing du 31 mars 2023 décidant d’octroyer à l’ancienne directrice générale un deuxième contrat à durée déterminée à temps partiel pendant six mois est annulée. L’ancienne directrice générale ayant été admise à la retraite le 1er octobre 2022, celle-ci ne fait plus partie du personnel depuis cette date.” Pour Jacques Dupire, “la fonction de l’ancienne directrice générale, devenue agent sanctionnateur et expert juridique, engagée sous comme agent contractuel de niveau A1, sans procédure de recrutement, est devenue assez floue…”

”Une atteinte à la bonne gouvernance et à l’éthique”

”… cette situation pose la question de la légalité de tous les actes posés par l’ancienne directrice générale depuis le 23 septembre 2022 et expose la commune à de nombreux recours. En effet, comment justifier que l’agent sanctionnateur communal et expert juridique soit lui-même en infraction avec le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ? Alerté par l’autorité de tutelle en mai 2022, le Collège n’a toutefois pas respecté les procédures de recrutement d’un directeur général et d’un agent contractuel.”

Pour Jacques Dupire, ces actes de complicité passive engagent la responsabilité du Collège : “À la violation du code de la démocratie locale, s’ajoute aussi l’organisation d’un secret et de mensonges. Le courrier de réponse du SPW, réceptionné à la commune le 19 mai, n’a jamais été repris dans les registres entrants. Aucune mention n’est reprise dans les procès-verbaux de collège sur ce sujet. Cette situation grave porte une fois de plus atteinte à la bonne gouvernance et à l’éthique. Il s’agit du troisième épisode de mauvaise gouvernance et de mauvaise foi menée par la majorité. De quoi souligner le courage de l’ancien échevin qui a eu le courage de démissionner.”

Ce mardi matin, l’’administration et le Collège livreront, à la presse, leur position sur le sujet ainsi que l’attitude qu’ils comptent adopter, Nous reviendrons donc sur cette polémique dans notre prochaine édition.