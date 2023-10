L’auteur d’un important dépôt de déchets à Gibecq a été identifié : “Il encourt une amende de minimum 250 €, sans compter les frais de ramassage”

Lundi, on a constaté la présence d’un important dépôt d’objets “encombrants” et autres déchets le long d’un chemin de campagne entre Ghislenghien et Gibecq. L’auteur de cet acte imbécile de vandalisme environnemental a fort heureusement pu être identifié. “Une fouille des sacs a eu lieu par nos agents assermentés et certains indices ont été relevés” indique l’échevin d’Ath en charge de la propreté publique, Christophe Degand (MR).