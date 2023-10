Six aménagements en faveur de la mobilité douce à Lessines

Le conseil communal de Lessines a approuvé les choix et conditions d’un marché (pour un montant estimé à 84.095€) afin de désigner un auteur de projet pour des aménagements retenus dans le cadre du plan d’investissement communal en faveur de la mobilité active et de l’intermodalité (PIMACI), un plan pour lequel la Ville de Lessines a obtenu des subsides. Six projets ont été retenus.