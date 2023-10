Pour la majorité communale à Frasnes-lez-Anvaing, “tous les actes posés par le collège jusqu’à présent sont légaux”

”Tempête dans un verre d’eau”

Mardi matin, la majorité a, elle, évoqué “un pétard mouillé”, “un esprit de revanche”, “des conflits personnels”, un mandataire “qui mélange tout volontairement “, etc.

Quand la personne chargée de la fonction de directeur général a été amenée à prendre sa pension en octobre 2022, le collège lui a proposé, compte tenu de son expertise et de son expérience, d’aider la directrice générale faisant fonction (appelée à la remplacer “au pied levé”) dans l’accomplissement de ses nouvelles missions, dans la mesure où cette dernière devait continuer à faire le RH et le contentieux assurances : “Sans cela, c’était impossible. Et le ministre des Pouvoirs locaux dit bien qu’une Commune peut engager sous contrat de travail une personne retraitée, à condition de respecter les principes généraux en matière de recrutement.” Employée comme expert juridique, elle a aussi été redésignée, par contrat de travail, comme fonctionnaire sanctionnateur pour assurer la continuité de la fonction.

Une expertise de trente-cinq ans

Le collège reconnaît avoir commis une erreur, “sans intention malsaine. Q uand on procède à un recrutement, on doit normalement comparer les titres et mérites, en ouvrant le recrutement à l’extérieur. On ne l’a pas fait et ona été sanctionné par la tutelle pour cet acte-là. On était pris par la nécessité de garantir la continuité… “Depuis, cela a été corrigé, la procédure a été respectée “et personne ne s’est porté candidat pour le poste d’expert juridique. On a d’ailleurs du mal à croire, si on avait dû comparer, que quelqu’un serait passé devant une personne qui a 35 ans d’expertise à Frasnes-lez-Anvaing.”

Se posait alors la question de tous les actes posés par le collège jusqu’à présent : “I ndépendamment de la manière dont on a recruté, tous les actes posés sont valides ! Et cela, c’est fondamental.” Car la Commune peut faire valoir, selon le ministre, la théorie de droit administratif du fonctionnaire de fait qui, “se fondant tantôt sur le principe de la continuité du service public, tantôt sur la théorie de l’apparence, permet d’établir la légalité d’un acte administratif…” L’offre d’emploi pour recruter un nouveau directeur général vient d’être lancée.