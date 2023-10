Malgré les 60 places de parking supplémentaires, le marché d’Ath n’attire pas plus clients : “c’est une pratique qui se perd au fil des ans”

Le marché hebdomadaire d’Ath était réorganisé ce jeudi matin, à l’aube de la période automnale. Les marchands ambulants habituellement installés au Quai Saint-Jacques et au Marché au Lin sont allés densifier la rue du Pont Quelin, la Grand-Place et le pourtour de l’Église Saint-Julien. Pour permettre ce changement au niveau de la Grand-Place, la circulation automobile entre les rues du Moulin et de Brantignies sera désormais interdite à la circulation le jeudi matin, durant le marché. Ce nouvel aménagement a pour objectif de renforcer l’offre de stationnement en ville et de favoriser la mobilité dans les zones commerciales. Ainsi, environ 60 places de stationnement ont été récupérées dans cette zone très proche du reste du marché.