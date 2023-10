Chièvres : La vente du complexe “Raoul” sur la Grand-Place devrait alléger la charge financière de la Ville

En 2017, la majorité PS-Écolo de l’époque, emmenée par Bruno Lefebvre, rachetait le complexe “Raoul” sous la forme d’un viager, une décision que le MR réprouvait. Les objectifs étaient multiples et devaient notamment permettre de maintenir une surface commerciale emblématique sur la Grand-Place tout en y installant la police de proximité, en réponse à l’annonce de la vente de l’ancienne gendarmerie. En outre, le parc et les bâtiments situés à l’arrière du complexe devaient permettre l’aménagement de locaux supplémentaires pour l’administration communale tout en se dotant d’un accès aux bâtiments de l’école communale via la rue Bel Ange. Huit ans plus tard, seul l’objectif du maintien commercial est rempli.