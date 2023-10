À un an des élections, les forces politiques en présence se jaugent à Chièvres : "il est essentiel de définir une base commune et de s’y engager"

Quant au scrutin à venir, une quasi-certitude semble poindre à l’horizon, celle de l’élargissement du conseil communal. Confirmation attendue le 1er janvier 2024 si les chiffres de population restent en l’état et dépassent les 7 000 habitants. On passerait dès lors de 17 à 19 candidats, une augmentation qui, couplée à la parité hommes-femmes, risque de compliquer encore plus la présentation de listes complètes. Les trois forces politiques en présence s’y emploieront, ouvrant notamment leurs rangs à divers citoyens non-affiliés, une option envisagée par chacune d’elles.

Si tous ont entamé leur préparation, il est néanmoins encore un peu tôt pour se faire une idée précise des listes et des candidats.

Chez Écolo, focus avant tout sur le programme. "Avant de discuter de personnes, il est essentiel de définir et de s’engager sur une base commune", souligne Didier Lebailly (qui devrait cependant mener cette liste). "Sinon, on va au-devant de déconvenues tant avec un partenaire éventuel qu’en interne". Une première ébauche sera présentée début décembre à la presse avant une tournée des villages début 2024. "Les thématiques, les objectifs et les stratégies d’actions seront soumis à l’analyse des citoyens afin d’enrichir ce programme au fur et à mesure de leurs propositions». En parallèle, la liste "pourra également s’enrichir de tout citoyen partageant les valeurs de notre programme et prêt à s’engager à nos côtés". La présentation définitive est fixée au 16 juin.

Au PS, si Olivier Hartiel s’est porté candidat à sa propre succession, rien n’est encore décidé. "Un appel à candidature sera prochainement lancé auprès des affiliés", indique Michel Demarez, le président de l’Union socialiste communale chiévroise. "Et cela avant celui destiné aux citoyens acceptant de s’engager pour six ans. Courant novembre, le chef de file sera désigné et la liste établie en respectant la parité hommes-femmes, la représentativité des villages et l’équilibre des tranches d’âge". Quant à la suite, «aucune exclusive, tout dépendra du résultat des urnes et des listes en présence".

Au MR, aucune exclusive non plus. "Ne jamais dire jamais. Laissons l’électeur parler, il a toujours raison..." Malgré les aléas de la présente mandature et les dissensions nées en interne, on se déclare plus motivé que jamais. "Nous nous présenterons sans frustration aucune mais avec une équipe à la résilience combative; c’est ce que l’on attend de nous". Pour en savoir plus, "il faudra patienter car des décisions collectives doivent encore être prises", souligne Claude Demarez, confirmant néanmoins sa candidature et une liste susceptible d’être rebaptisée vu l’option d’ouverture choisie.

Enfin, quant à l’émergence d’une quatrième liste, Les Engagés par exemple, la probabilité existe, mais sans certitude aucune.

Une mandature chahutée

La vie est rarement un long fleuve tranquille, et cela s’est une nouvelle fois confirmé à Chièvres. Au soir des élections, le PS constatait amèrement la perte de 3 sièges, une chute considérable due à certains départs (dont le "transfert" de Bruno Lefebvre à Ath) et à de nombreuses dissensions internes. Un PS décapité dont profitait Écolo pour récolter deux sièges supplémentaires, le troisième étant dévolu au MR. Les socialistes perdaient non seulement la majorité absolue, mais se voyaient aussi relégués dans l’opposition, le MR et Écolo décidant de convoler en justes noces, celles des vainqueurs.

Tout sourire le soir même du scrutin, les libéraux décrochaient l’écharpe maïorale et la présidence du CPAS tandis que les verts obtenaient deux échevinats. Promettant "une dynamique nouvelle pour Chièvres !", la coalition turquoise était néanmoins bien consciente des enjeux et des difficultés à venir. Tant au MR que chez Écolo, on se disait prêt à "mettre de l’eau dans son vin".

De bonnes intentions qui n’auront pas suffi ni tenu plus de trois ans. Début décembre 2021, une motion de défiance était déposée et Écolo s’alliait avec le PS ; "un hold-up démocratique" comme le qualifie le bourgmestre déchu, Claude Demarez (MR), obligé de céder l’écharpe à Olivier Hartiel (PS).

Commentaire : Un jeu ouvert, à la fois simple et compliqué

Bien malin celui qui peut dès à présent annoncer les couleurs qui présideront aux destinées de Chièvres en 2025. Si l’actuelle alliance PS-Écolo semble se dérouler sans heurts, il reste néanmoins encore toute une année à vivre ensemble. 365 jours synonymes de campagne électorale où chacun jouera des coudes pour tenter d’intégrer la future majorité. Une année aussi de potentielles surprises. À terme, l’électeur jugera.

D’ici là, le travail ne manquera pas au sein de chaque parti. Outre le fond, se déclinant en programmes, stratégies et autres promesses de félicité, il conviendra d’être tout aussi attentif à la forme, cette vitrine de candidats susceptibles de répondre aux attentes citoyennes. Un véritable challenge tant le renouvellement est important. Depuis 2018, bon nombre de candidats, au MR et au PS principalement, ont disparu. Et non des moindres : des «poids lourds», tant en voix qu’en potentiel, malheureusement décédés ou ayant décidé de faire un pas de côté. Il conviendra de remplacer au mieux ces leaders.

Le casting s’annonce compliqué, mais pourrait s’avérer déterminant dans un jeu démocratique où le citoyen, même s’il n’est pas maître de tout, joue un rôle prépondérant.