Une nouvelle chocolaterie à Ligne : “Ma seule limite est mon imagination”

Une chocolaterie a récemment ouvert ses portes à la rue de la Brasserie, à Ligne. Ce projet émane de Nathan Pluvinage, un jeune du village, passionné par la gastronomie et plus particulièrement par le chocolat. “J’ai étudié l’hôtellerie à l’Institut provincial d’Ath “explique le chocolatier. “J’ai réalisé une année supplémentaire dans la section traiteur, puis en sommelier. En parallèle, j’ai eu envie de découvrir le monde du chocolat, donc j’ai étudié une année en cours du soir à Saint-Ghislain.” Et cette année a été une révélation pour le Lignois de 23 ans. “J’ai eu un coup de cœur pour le chocolat : j’ai su que je voulais en faire mon métier. Je suis alors parti à Anderlecht pour me spécialiser dans le domaine du chocolat, de la confiserie et de la glacerie.” Nathan Pluvinage aime la liberté que lui confère cette discipline. “Il n’y a pas de limite lorsque l’on travaille le chocolat “, confie-t-il. “La seule limite c’est notre imagination. Nous sommes libres de faire ce que nous voulons…” Le chocolatier aime également la rigueur que lui impose son métier. “Pour travailler le chocolat, il faut respecter tout un processus : du tempérage dépend la brillance ou le cassant de nos pralines.”