Le projet est étudié depuis plusieurs mois et il a d’ailleurs été amendé en fonction de certaines demandes précises émanant des services de l’Urbanisme (volumes, matériaux, etc.). Aujourd’hui, la demande de permis a été déposée et une enquête publique est organisée dans le cadre de la procédure d’instruction.

"Le demande consiste en la démolition de l’entièreté des constructions existantes ainsi que de la dalle extérieure" lit-on dans le dossier. "Ceci afin de permettre la construction d’un immeuble neuf à front de voirie avec 27 appartements (11 unités d’une chambre et 16 unités de deux chambres). Ce bâtiment fera toute la largeur de la parcelle à front de rue et la profondeur de son volume principal sera de 13,50 mètres (emprise au sol d’environ 720 m2)."