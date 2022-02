Les associations Opale de Lessines et Les chats de Carine ont été appelées pour prendre en charge des dizaines de chats suite à une expulsion. L’urgence était effectivement présente car sans prise en charge immédiate, tous les chats risquaient l’euthanasie.

Arrivés sur place, les professionnels ont fait face à l'horreur. "Ils étaient tous enfermés au sous-sol de l’habitation, dans le noir en présence d'une odeur nauséabonde", précise l'association Opale. Ces chats vivaient en permanence dans des cages de transport, tapissées de litière avec une gamelle d’eau accrochée à la grille. D'autres séjournaient dans des grandes cages, entassés à cinq ou à six. "Ils étaient tous dans l’impossibilité totale de se mouvoir".

La propriétaire a pris la fuite

Tous seront sauvés et pris en charge sauf douze d'entre eux que la propriétaire a sauvagement embarqués dans sa voiture avant de prendre la fuite. Perdue, elle affectionnait ses chats et était persuadée qu’ils étaient bien chez elle. "Nous espérons qu’elle puisse être aidée. Notre structure en a pris 24 en charge, l’association Les chats de Carine en a pris quant à elle, 14".

Dès leur arrivée au refuge, ces malheureuses boules de poils ont été sexées et placées dans les différentes quarantaines suivant leur état de santé. "Leur réaction lorsqu’ils sont libérés des cages de transport est affolante. Ils retournent s’y cacher dès que possible. La plupart des chats restent en boule dans la litière et n’osent pas découvrir la chaleur d’un panier. Certains s’arrachent volontairement les poils, d’autres ont des problèmes aux yeux. Les chats possédant des longs poils étaient emplis de nœuds collés à la peau, ils ont eu besoin d’un bon toilettage".

Pour tous ceux qui ont vécu enfermés dans les cages de transport, le constat est le même : leur arrière-train semble peu musclé et leur démarche reste délicate. Une nouvelle fois, le refuge a poussé les murs pour sauver tous ces malheureux. Quatre jours après la saisie, les chats vont aujourd'hui mieux. "La plupart d’entre eux restent très craintifs et apeurés, mais certains nous ont déjà accordé leur confiance. Nous restons persuadés qu’avec du temps, ils deviendront tous adorables", conclut l'association de Lessines.