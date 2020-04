À Chièvres non plus, les visites dans les maisons de repos ne sont pas encore autorisées © DR Pays Vert M. Del.

Le bourgmestre Claude Demarez a signé une ordonnance allant dans ce sens.

Nombreuses sont les communes à estimer qu'autoriser les visites au sein des établissements d'hébergement et d'accueil de personnes âgées, de personnes porteuses d'un handicap, de personnes souffrant de troubles physiques ou psychiques est prématuré à ce stade. Chièvres en fait partie.



Dans une ordonnance, le bourgmestre Claude Demarez a estimé qu'un risque existait de contaminer encore plus de résidents, personnes identifiées à risques. "Permettre l'ouverture des maisons de repos, des maisons de soins et des établissements pour personnes avec un handicap, aux proches des résidents est totalement contre-indiqué. Cette mesure ferait courir un risque élevé de propagation plus rapide du Covid-19 alors qu'on peut constater que les mesures strictes de confinement ont un impact positif sur la gestion de la pandémie."



Dès lors, les visites resteront interdites au sein de ces établissements jusqu'au 3 mai prochain.