Le 13 mai dernier, trois semaines après avoir pointé le bout de leur bec, les fauconneaux ont fait la connaissance des ornithologues assurant leur suivi avec beaucoup d’attention au travers du baguage. Les bagues permettront d’identifier (à l’aide d’une longue-vue ou de jumelles) nos amis à plumes et de suivre l’évolution de leurs populations.

L’opération de baguage est également l’occasion de vérifier plusieurs paramètres liés à la santé et au développement des faucons : mesure de la longueur de l’aile, pesée et prélèvement de duvet pour analyse (recherche de pathogènes, de polluants et étude des relations génétiques).

Cette année, un fauconneau est plus grand et plus lourd que les autres : il s'agit d'une femelle. Effectivement, c'est notamment grâce au poids des jeunes qu'on peut sexer ceux-ci. A cet âge, le poids des femelles avoisine les 900g tandis que le poids des mâles se situe plutôt aux alentours des 700g.

Vers l'âge de 6 semaines, après quelques exercices de musculation des ailes, les jeunes partiront à la découverte de nouvelles sensations dans le ciel. Pendant l'été, leurs parents ne seront jamais loin et leur apprendront la chasse afin que les jeunes deviennent progressivement autonomes et partent à la recherche de leur propre territoire.

Rendez-vous le 28 mai 2022

Le stand "Faucons pour Tous" se tiendra le samedi 28 mai 2022 entre 14h et 17h au pied de l’église St Julien. L'occasion de découvrir cet animal fascinant, revoir les moments-clés de la nichée grâce aux images caméra, de l'observer à la longue-vue et de poser vos questions à des spécialistes. N'hésitez pas à emporter vos jumelles !

Plus d’infos : 068 68 12 50 – environnement@ath.be