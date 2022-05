Le 22 mai, le Rallye des Arbres remarquables propose un nouveau circuit de 35 km à travers les magnifiques paysages du Pays des Collines. La thématique de l’année : les haies. Jadis clôtures naturelles des champs et prairies formant un bocage pittoresque, aujourd’hui limites de parcelles, elles recèlent mille secrets et astuces pour donner de la couleur et de la vie à son jardin.

Départ le dimanche 22 mai 2022, entre 10 et 11h00, à l’Ecomusée du Pays des Collines, Plada 6 à 7890 La Hamaide (entité d’Ellezelles). 8 €/véhicule. Réservation obligatoire pour le repas. Infos : 068 64 51 55 et 0489 16 93 10, info@ecomusee.eu .

Le Rallye des Arbres remarquables sillonnera les rues et ruelles de Wodecq, Ellezelles et Flobecq à la recherche de pépites de biodiversité : les haies. Autrefois clôtures naturelles, certaines ont survécu tandis que de nouvelles sont aujourd’hui plantées, véritables couteaux suisses écologiques des jardins. Coupe-vents, abri à oiseaux et insectes, gestionnaires de l’humidité des sols, ou encore pourvoyeuses de bois ou de petits fruits selon leur composition, les haies multiplient les fonctions. Au-delà, elles susurrent une histoire pas si lointaine, quand elles ont été supplantées par ce qui paraissait être le comble de la modernité au lendemain de la 1ère guerre mondiale : le fil barbelé… et les saules têtards, si chers au cœur du Pays des Collines !

Le Rallye des Arbres remarquables emmènera ses passagers à la découverte de haies anciennes et récentes, qui dévoileront leurs essences et les fonctions de chacune d’entre elles. Rendez-vous est donc pris pour tous les amoureux de la nature, les jardiniers en herbe ou en fleur et les aficionados du Pays des Collines ou des beaux paysages !

Le parcours de 35 km est décrit sur une feuille de route truffée de questions. Au retour, la correction désignera les meilleurs candidats, qui recevront un prix 100 % local. Le départ a lieu le dimanche 22 mai, entre 10 et 11h00 à l’Ecomusée du Pays des Collines, Plada 6, 7890 La Hamaide (entité d’Ellezelles). Il est possible de s’offrir un repas sur le chemin, à réserver au 068 64 51 55 ou info@ecomusee.eu.