Depuis plusieurs jours, amis et la famille s’activent à la Brasserie du Val de Dendre à Ollignies. "Après deux ans d’absence à cause des restrictions sanitaires", explique François Couvreur le brasseur, "nous pouvons enfin organiser notre troisième journée porte ouverte." Un concept qui plaît tant aux villageois, qu’aux visiteurs et aficionados de bons produits.

"À cette occasion, nous installerons une toile tendue qui couvrira une grande partie de la cour afin d’accueillir les centaines de visiteurs. Laparticularité de la porte ouverte est qu’elle se déroule en deux temps avec deux ambiances différentes."