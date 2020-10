Inscrivez-vous tout en bas de la page.

L'actualité du Pays Vert est d'une richesse rare. Pour tout savoir sur ce qui se passe à Ath, Brugelette, Chièvres, Ellezelles, Enghien, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Mont-de-l'Enclus ou Silly - dans votre commune ou dans votre quartier -, la DH et son équipe régionale vous proposent une newsletter 100 % locale.

Trois fois par semaine, vous recevrez un condensé des meilleurs articles de nos sites. Interviews, analyses, reportages, exclusivités, scoops etc. Le tout en textes, photos et vidéos : plus aucune info de la région ne vous échappera !

Inscrivez-vous ci-dessous pour recevoir cette newsletter !