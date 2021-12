Lundi était organisée une autre réunion de travail, à distance et secrète, à propos de l’accès Nord à Pairi Daiza. On sait que des échanges ont été réamorcés, après l’abandon de la procédure pour le tracé initial (N56bis) et ses trois phases potentielles jusqu’aux limites de Ghislenghien.

Ce n’est pas le cabinet du ministre Écolo Philippe Henry (Mobilité), mais bien celui du ministre-président Élio Di Rupo qui orchestre ces rencontres. En octobre, la Commune de Silly n’avait pas été conviée à ce dialogue aux voix multiples. C’est à ce moment qu’était revenue sur la table l’idée d’un tracé Est, celui dit du Bois de la Provision. Son principe: passer à l’est du village de Gages en longeant ce bois et rejoindre la N523 entre Gages et Gondregnies.

En novembre, les représentants silliens avaient eu l’opportunité d’exprimer leurs (sérieuses) réserves par rapport à ce tracé qui "encourage" en quelque sorte à rejoindre massivement la N57 à la hauteur du Mauvinage, avec des incidences négatives aussi pour Gondregnies.