Le représentant du ministère public demande l'acquittement en ce qui concerne le viol. La victime n'étant pas certaine qu'il y ait eu une pénétration. Dès lors, il requiert une peine de 4 ans d'emprisonnement

Olivier (prénom d'emprunt) comparaissait récemment devant le tribunal correctionnel de Tournai pour attentat à la pudeur, viol et attouchements à l'égard de Nina (prénom d'emprunt), une jeune femme de 20 ans.Le 8 mars dernier, l'étudiante était allée au magasin afin de faire quelques provisions. Elle a alors rencontré Olivier, un ami de la famille qui habitait juste à côté de chez elle. Ce denier lui a alors proposé de faire le chemin du retour avec elle. A plusieurs reprises, le prévenu a tenté de lui prendre la main malgré les refus. Tout au long du chemin, les deux individus ont discuté et Olivier s'est montré touché et affecté par l'histoire de la jeune femme. En effet, durant cette période, Nina vivait une situation assez mouvementée.Une fois devant le domicile d'Olivier, situé à Enghien, celui-ci lui a demandé de rentrer chez lui afin de poursuivre leur discussion. Toutefois, même si Nina faisait une confiance aveugle envers l'homme qu'elle considérait comme son oncle, les événements se sont très vite accélérés., déclare Nina.Prise de panique, la jeune femme a appelé son éducatrice et a activé le haut-parleur. Voyant le prévenu inquiet, elle a profité de ce moment pour quitter les lieux., précise le prévenu devant la barre.Nina était représentée par son avocate. Actuellement, la jeune femme est toujours suivie par un psychologue et vit quotidiennement dans la peur. Effectivement, elle réside à quelques pas du domicile de son agresseur. Aujourd'hui, la jeune étudiante souhaite tourner la page et être reconnue comme victime. Son avocate sollicite un dommage moral de 2 500 euros.