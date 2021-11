Le conseil communal d’Ath a approuvé, mercredi dernier, une convention d’occupation du rez-de-chaussée de l’immeuble situé à côté de l’hôtel de ville. Une taverne y était autrefois exploitée, via un bail en faveur d’Inbev, alors que les étages accueillaient les concierges de l’hôtel de ville. La cohabitation fut difficile.

Le bail fut interrompu en 2018, avec un point final en justice car le locataire du rez ne l’entendait pas de cette oreille et querellait la volonté de la Ville de récupérer la jouissance de son bien. La Ville obtint gain de cause à la condition, comme l’a noté le bourgmestre, ce récent mercredi, qu’il n’y ait pas d’utilisation commerciale de type horeca. La Ville avait prévu d’y installer une antenne de la police, au sens large (comprenant aussi la cellule de contrôle du stationnement, etc.).