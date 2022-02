Dans le cadre des priorités du plan zonal (judiciaires et circulation), la zone de police d’Ath a procédé à des contrôles routiers systématiques ce samedi en début de soirée et jusque dans la nuit du lendemain. "Le dispositif policier s’est déplacé sur plusieurs sites de l’entité" indique la police.

Cinquante-deux véhicules ont été contrôlés. "Tous les conducteurs ont été soumis au dépistage de l’alcool au volant. Sur cinq conducteurs en état d’imprégnation alcoolique au volant, trois se sont vus retirer leur permis pour une durée de trois heures et deux pour six heures. Six perceptions immédiates ont été rédigées dont cinq pour non-port de la ceinture et une pour défaut de contrôle technique. Douze procès-verbaux d’avertissement ont été rédigés pour non-présentation de documents obligatoires à bord du véhicule."