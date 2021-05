Alicia Dogimont âgée aujourd'hui de 22 ans et originaire du village d'Anserœul est lourdement impactée par la crise sanitaire. En plus d'avoir obtenu son CESS en option audiovisuel, la jeune femme, passionnée par les animaux, a entrepris deux ans d'étude en tant qu'assistante en soins animaliers.

"Actuellement, c'est très difficile de trouver un emploi dans le domaine des soins animaliers. Effectivement, il y a peu d'offres et la demande dans ce secteur est assez importante. De plus, il y a peu d'évolution dans les offres pour le moment. Lorsque j'ai l'occasion d'obtenir un entretien ou quand j'envoie ma candidature, les réponses sont assez similaires. Soit, on me dit que je n'ai pas d'expérience, soit l'établissement a déjà quelqu'un ou alors les responsables préfèrent prendre des étudiants ou des saisonniers", déclare Alicia.