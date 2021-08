Les hallebardiers n’étaient pas loin de lui. La fanfare Royale Union Saint-Denis d’Irchonwelz non plus, forcément. Le géant Ambiorix et ses porteurs ne savaient pas vraiment à quoi s’attendre dimanche matin au départ du hangar. Juste avant de partir, Michel Soyez, chef porteur d’Ambiorix, se demandait comment les choses allaient se dérouler.

Et de danse, il en a été question puisque le public a plutôt bien suivi le groupe au niveau notamment de la chaussée de Valenciennes. Un beau moment de partage, de chants et de danses entre Ambiorix et les badauds, petits et grands. Réinterrogé sur le déroulement des opérations au cours du défilé, Michel Soyez se montrait particulièrement satisfait. "Tout se passe bien. Le public est là. C’est différent, comme tout le monde l’a dit, mais je crois que c’est réussi quand même, que nous faisons plaisir aux gens, aux Athois. C’est le principal."

Le chef porteur soulignait l’importance d’une présence des géants et de la tenue des défilés en cette année particulière. "Je ne m’attendais pas forcément à ce qu’il y ait autant de monde. C’est bien la preuve que les Athois étaient en attente et c’est ça qui me fait particulièrement plaisir. Nous avons pris la bonne décision, je crois."

Abaisse-te, ar'leve-te, frotte t'boudaine contre l'mienne Philomène et abaisse-te, ar'leve-te, comme cha té peux y'aller toute el' semaine...