Amougies: Marie POT'pins, l'épicerie qui nous sensibilise au zéro déchet

Marie Vergeynst a lancé son épicerie zéro déchet au sein du village d'Amougies. Marie POT'pins offre de nombreux produits locaux mais c'est également un lieu où les artisans peuvent déposer leurs créations. La jeune femme a ouvert en pleine crise sanitaire mais aujourd'hui, elle ne regrette pas son choix. "Il y a très longtemps que je suis dans les démarches du zéro déchet et cela fait déjà quelques années que je souhaite sensibiliser les gens. Je me suis donc lancée pendant le confinement et cela ne m'a pas fait peur", précise la gérante de l'épicerie.



Pour la gérante de Marie POT'pins, il est primordial de se comporter de manière responsable et de respecter notre environnement. "J'ai des enfants donc cela nous pose beaucoup de questions. Actuellement, nous sommes de plus en plus sensibilisés à tout cela grâce aux médias. Un jour, le franc est tombé et cela fait maintenant cinq ans que nous faisons attention au zéro déchet à la maison. Pour moi, il n'est pas trop tard pour agir. Cependant, petit à petit, chacun doit faire sa part".



Grâce à son épicerie locale, Marie sensibilise les petits et les grands. D'ailleurs, cette dernière constate que le comportement d'achat de certaines personnes commence tout doucement à changer. "Je vends beaucoup de produits en vrac et bio. Je propose aussi des contenants et les personnes peuvent venir avec les leurs. En ce qui concerne les produits frais, ils arrivent le lundi et le mardi et pour éviter le gaspillage, je vends les fruits et légumes au prix que je les achète. Le samedi à 18 heures, les produits frais sont à moins 20 %. Les personnes peuvent donc venir acheter leurs produits pour éviter le gaspillage. Au début, je constatais que les personnes venaient sans rien. Maintenant, elles viennent avec leurs sacs à pain ou leurs sachets en tissus. Après chez eux, je ne sais pas si elles font aussi attention", déclare Marie Vergeynst.



L'importance des artisans



On peut retrouver au sein de l'épicerie Marie POT'pins, de nombreuses créations réalisées par des artisans de la région. Pour la gérante, il est essentiel de mettre leurs compétences et leurs productions en lumière. "Malgré les réseaux sociaux, nous ne sommes pas informés de tout et nous ne savons pas toujours ce qu'il se fait dans notre région. Cela donne l'opportunité aux artisans de se faire connaître et de déposer leurs créations".



En ce qui concerne ses projets, la jeune femme en a plein la tête. "Je me dis que dans deux ans, cela serait sympathique d'avoir une coopérative sur le Mont-de-l'Enclus. C'est-à-dire, une coopérative d'acheteurs qui se mettent ensemble et qui créent une épicerie qui soit à la fois un lieu d'échange et un lieu où sont organisés des ateliers " conclut Marie Vergeynst gérante de Marie POT'pins.