A la tête d'une famille de sept enfants et de deux petits-enfants, Aniceta et son compagnon vivent donc à onze au sein de leur domicile. Cette famille à la fois nombreuse et unie partage tous ensemble leur quotidien même si certaines situations sont plus difficiles à gérer.

"Depuis toute petite, je voulais avoir une très grande famille mais peut-être pas sept enfants. Le plus jeune à 6 ans et la plus âgée à 29 ans. Le dernier a tendance à vouloir faire comme les grands. C'est donc compliqué, de le recadrer. Selon moi, le plus difficile est de trouver la place pour chacun et de les satisfaire. Effectivement, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord avec une décision. Par exemple, si nous avons décidé d'aller à la mer, certains ne veulent pas y aller. Toutefois, même si nous sommes une famille nombreuse et qui plus est, une famille recomposée, je peux la qualifier d'unie et soudée", précise la maman.