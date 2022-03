En tant qu’experte du bien-être animal, l’association Animaux en Péril était invitée à là la rencontre « Jeunes et citoyens » élaborée par six opérateurs « culturels et jeunesses » athois.

Cette matinée de rencontre et de travail sur la thématique de l’environnement a réuni trois classes de quatrième année et leurs professeurs provenant des écoles de Saint Joseph Ath et Mainvault ainsi que plusieurs intervenants dont Le Crasen asbl : Protection de la nature et sensibilisation, IPALLE, Madame l’Échevine Nathalie Laurent et Monsieur l’Echevin Ronny Balcaen.

L’édition 2021-22 du projet Jeunes et Citoyens vise à encourager les enfants de 8 à 10 ans scolarisés dans l’entité, à imaginer des propositions pour un mieux vivre ensemble à Ath. La finalité de Jeunes et Citoyens est d’encourager les enfants à mettre en pratique leurs idées, en réalisant des actions concrètes au sein de leur école, mais aussi au sein de la commune.

Promouvoir l’adoption des animaux de ferme

Animaux en Péril a participé à la quatrième étape du projet : la découverte d’un panel d’initiatives et l’approfondissement de pistes d’actions. La thématique du bien-être animal est ressortie de façon prioritaire chez les enfants; ils désirent oeuvrer pour aider les animaux maltraités.

"Notre intervenante, Marion, qui réalise déjà de nombreuses visites scolaires pédagogiques au sein de nos refuges est intervenue pour discuter de cette thématique avec les enfants et les guider vers de bonnes pistes. Une classe a décidé d’affiner un projet concret concernant les animaux de nos refuges : promouvoir l’adoption des animaux de ferme".

Animaux en Péril accompagnera cette classe dans l’élaboration de ce projet tout au long de l’année.