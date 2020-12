Depuis sa création en 2018 dans le petit village d'Anvaing, la marche des lucioles a vu son succès de participation croître de façon spectaculaire. Programmée en février prochain au départ de la maison de village, la 4ème édition de cette marche nocturne unique en son genre ne pourra, hélas, avoir lieu en raison des nombreuses incertitudes liées à la crise sanitaire.

Dans un communiqué de presse relayé sur les réseaux sociaux et que nous retranscrivons dans son intégralité, les organisateurs viennent d'annoncer dans un style bien à eux l'annulation de leur manifestation et son report en février 2022.

« Lors de la dernière grande lune, le conseil elfique installé sur le rivage du gouffre d’Anvaing s’est réuni en présence de la reine des lucioles, une présence inhabituelle observée pour la dernière fois à ce consistoire fantastique il y a 1.238 lunes solaires. Après une longue nuit de délibération et à la lumière des dernières évolutions de la crise actuelle dans le monde des humains, les lucioles resteront cette année invisibles afin de ne pas attirer l’ombre de la Covid sur les terres anvinoises. Les elfes quant à eux veilleront à apporter face à ce fléau, force et courage aux soignants, guérisseurs et autres combattants. Si l’ensemble des trois mondes unissent leurs forces en respectant la stratégie recommandée des bons gestes, la prochaine marche des Lucioles aura lieu le 12 février 2022. En attendant, soyons patients, résilients et regardons toujours en direction de la lumière »