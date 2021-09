En novembre 2019, un appel avait été lancé par l’ULB et la VUB pour développer l’immersion dans les écoles. Prenant la balle au bond, l’Athénée d’Anvaing avait reçu le recteur de l’ULB et des équipes de la VUB afin de leur présenter son expertise en matière d’immersion. Effectivement, l'établissement scolaire proposait déjà depuis 2005 l'immersion en néerlandais et en anglais depuis 2009. Séduit par le projet, les universités ont apporté leur aide pour développer les nouveaux projets et aller encore plus loin dans l’immersion proposée.

Ainsi dès ce 1er septembre 2021, l’école est prête à accueillir 35 élèves qui se lancent dans un projet pilote unique en Wallonie en ayant des cours à la fois en néerlandais, en anglais et en français, comme une sorte de double immersion. En ouvrant cette classe multilingue, l'Athénée d'Anvaing souhaite surtout que les élèves s'épanouissent dans les deux langues.

Ce lundi matin, à l'occasion de la rentrée scolaire, le ministre-président Élio Di Rupo ainsi que le ministre wallon Jean-Luc Crucke étaient présents à l'Athénée d'Anvaing afin de rencontrer l'équipe éducative et encourager tous les élèves dont ceux ayant entrepris cette double immersion.

© PIRON

Une opportunité pour les élèves

"Cette excellente école est pour les enfants une garantie exceptionnelle. On sent la maîtrise et la volonté d'éduquer. Contrairement à ces jeunes étudiants, je n'ai pas eu la chance de suivre des cours de langue. J'ai commencé à apprendre le néerlandais alors que j'avais déjà un certain âge. Encore aujourd'hui, je réserve 2 h semaine à des langues étrangères. Le fait de connaître le néerlandais pour commencer, est important car dans notre pays, la majorité des personnes sont néerlandophones. Il est donc normal que l'on puisse parler cette langue tout en comprenant l'autre. Quant à l'anglais, c'est la langue du monde qui permet de communiquer à l'international. Ainsi, ces deux langues constituent un passeport formidable. C'est donc une chance pour les enfants de faire leur entrée au sein de l'Athénée d'Anvaing. Selon moi, cette double immersion devrait s'effectuer dans tous les établissements. Je pense d'ailleurs que le succès rencontré par ce projet va susciter d'autres écoles à adopter ce système", déclare le ministre-président Élio Di Rupo.

© PIRON

Seule école en Belgique à proposer ce projet pilote, l'Athénée d'Anvaing est paré pour enseigner le trilinguisme à ces nouveaux élèves. Des langues devenues d'ailleurs indispensables dans notre pays. Le ministre wallon Jean-Luc Crucke n'a pas hésité non plus à remercier l'ensemble de l'équipe éducative et à rappeler tout le chemin parcouru par l'établissement scolaire. "Si nous avons fait le choix de créer cette école en immersion il y a 25 ans, c'est pour permettre aux enfants de s'épanouir, de mieux connaître l'autre mais également pour une raison sociale. Tous les choix qui sont faits par les parents sont des bons choix. Mais évidemment, ce défi de l'Athénée d'Anvaing va être suivi et regardé. Quand on sait qu'aujourd'hui, parfois des personnes néerlandophones traversent la frontière linguistique pour apprendre les langues dans une commune rurale, c'est plutôt une belle histoire", précise avec émotion le ministre wallon Jean-Luc Crucke.