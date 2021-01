Anvaing: l'ambiance du 30e Carnaval sera reportée Pays Vert M.P. Chaque année, le Carnaval d'Anvaing a l'habitude de faire danser les petits et les grands toute une journée. A cause de la pandémie, celui-ci est obligé de remettre ses festivités à l'année prochaine © DR

Habituellement programmé en janvier, le Carnaval d'Anvaing ne fera pas danser et chanter ses fidèles participants. Cet événement organise généralement un cortège, un bal ou encore un feu d'artifice selon un thème spécifique. Très connu dans la région et souvent prisé par les festifs, le Carnaval ne pourra donc pas fêter son 30 ème anniversaire. Malgré les nombreuses innovations qui se font dans le milieu culturel, le comité du Carnaval n'a pas trouvé d'autres alternatives afin de célébrer cet événement. En effet, le faire virtuellement aurait été trop compliqué et aurait demandé un budget trop conséquent.



Face à cette situation, les membres du comité restent quand même actifs sur leur page Facebook. Ces derniers ont mis en vente la bière Anvinoise afin de permettre à la population de découvrir ce produit local. Un challenge a également été créé sur les réseaux sociaux où tout le monde peut y participer. Celui-ci consiste à partager une ou plusieurs photos de soi lors du Carnaval d'Anvaing. Cette initiative permet de se remémorer de beaux souvenirs et de nous redonner le sourire en cette période de crise sanitaire.



Cependant, il faudra attendre l'édition 2022 pour fêter comme il se doit le Carnaval au sein du village d'Anvaing.