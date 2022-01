2022 débute comme 2021 s’était terminée : avec des annulations en cascade. Malheureusement, de nombreux comités organisateurs prennent la décision d’annuler ou de reporter leurs événements, contexte sanitaire sensible et incertain oblige. C’est le cas du côté d’Anvaing, où l’on apprend que pour la seconde fois, la Marche des Lucioles est reportée.

"Le village elfique des lucioles verse encore une larme en ce début d’année. Suite à l’évolution sanitaire et en concertation avec les gardiens des lucioles, l’organisation de marche féérique de nuit, prévue le samedi 12 février prochain, est reportée pour la seconde année consécutive", annonce l’organisation par voie de communiqué.

"La sécurité et la santé de tous restant la priorité absolue, les organisateurs espèrent revoir leur public familial et les étoiles briller dans les yeux des enfants le samedi 11 février 2023." Il est donc déjà possible d’inscrire une croix au calendrier, et d’espérer que d’ici là, le contexte sanitaire se soit enfin amélioré.

L’annulation de cet événement familial vient s’ajouter à de nombreuses autres. Ce vendredi, l’on apprenait par exemple que le comité du Carnavô – le carnaval de Vaulx – annulait l’édition 2022 de son événement. Il s’agit, là aussi, d’une deuxième annulation, conséquence de "de la situation sanitaire actuelle et de la lente diminution de la pandémie."