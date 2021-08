La N60 est en mauvais état à hauteur du village d’Anvaing et c’est à ce sujet que le député Hervé Cornillie a interrogé le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry. Ce dernier avait révélé que de nombreux projets étaient prévus au Plan infrastructures 2019-2024 entre Frasnes, Leuze et Péruwelz pour un montant de presque 17 millions d'euros. Des travaux de revêtements, de sécurisation et des aménagements de toutes sortes sont prévus. En juillet dernier, le député Hervé Cornillie a plaidé la cause de la N60 à hauteur d’Anvaing auprès du ministre. Les plaintes sont encore nombreuses, qu'elles proviennent des riverains, des personnes travaillant en Flandre ou des parents venus déposer leur enfant.

"Des travaux, parmi ceux prévus sur la N60 dans le Plan infrastructures 2019-2024, sont-ils prévus prochainement à l'endroit indiqué ? Si pas, est-il possible de faire quelque chose pour y remédier ?", s’interroge le député Cornillie.

Des pistes cyclo-piétonnes pour 2023

Cette section de voirie fera bien l’objet d’une réhabilitation. "Un montant de 1,7 million y est repris afin de créer des pistes cyclo-piétonnes et d’y améliorer la traversée face à l’athénée L.Tellier", explique le ministre Henry.

L’engagement budgétaire est prévu en 2023. "Dans l’attente de cet important chantier, mon administration réalise des travaux de réfection par l’intermédiaire de son bail d’entretien. Ces travaux ont d’ailleurs débuté le 9 août dernier", précise le ministre.

Pour le député Cornillie, un aussi long temps d’attente pour la solution structurelle s’accommode mal de la volonté de faire de la N60 un axe prioritaire de mobilité quand on sait que la liaison express de bus Péruwelz-Renaix, par exemple, va être mise en place le 1er septembre.