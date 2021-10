Dans le cadre des actions de supracommunalité, pilotées par la Province du Hainaut, les communes de Frasnes-lez-Anvaing, de Celles et de Mont-de-l’Enclus se sont associées à l’ACDC, l’Athlétic Club des Collines dans un projet visant à développer une dynamique d’intégration et/ou d’entretien par le sport et destinée à la personne handicapée des trois communes.

L'Athlétic Club des Collines (A.C.D.C.) a mis sur pied des programmes de formation pour 2021 et 2022 ainsi que leur encadrement. La première activité débutera le 2 novembre prochain en collaboration avec les homes pour adultes : "Saja L'Artimont de Forest" et "La Balancelle de Celles". Une action sera également menée avec l'Enseignement Spécialisé Secondaire de Frasnes. De plus, le public intéressé pourra rejoindre l'une ou l'autre formation.

Cinq cycles sont ainsi proposés: le cycle 1, pour déficients mentaux légers : Marcher, courir, sauter et lancer les mardis de 10h30 à 11h30, du 2 novembre 2021 au 22 mars 2022. Le cycle 2, pour déficients mentaux plus sévères : Marcher, courir, sauter et lancer. Les mardis de 9h20 à 10h20, du 2 novembre 2021 au 22 mars 2022. Le cycle 3, pour personne à handicap physique ou mental léger : Vers une intégration complète au club par l’apprentissage d’une autonomie en courses et concours. Les mardis et jeudis de 17h30 à 19h, du 2 novembre au 14 décembre 2021. Le cycle 4, pour personne à handicap physique ou mental léger : Formation à la compétition LBFA ou Handisport. Les mardis et jeudis de 17h30 à 19h, du 1er février au 24 mars 2022. Et enfin, le cycle 5, pour l’enseignement spécialisé secondaire : Initiation aux courses et concours dans un stade officiel. Dix séances de 14 à 15h, du 9 novembre au 25 janvier 2022 (à définir).

Ces formations auront lieu sur la Piste d’athlétisme de Frasnes-lez-Anvaing, Chemin du Carnois, 32/A – 7910 Anvaing. Plus d’infos: Michel Vandenhende, président de l’A.C.D.C., au 0473/21.77.80 ou michel_vdh1@hotmail.com