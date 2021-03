Anvaing: les amateurs de vins espèrent organiser leur festival cette année ! Pays Vert M.P. © Stéphane Durand

Le festival des vins et des produits du terroir, Du Côté d'En Vins, se tient habituellement au mois de mars. A cause de la pandémie et pour la deuxième année consécutive, l'événement n'aura malheureusement pas lieu ce mois-ci mais, les organisateurs espèrent, tout de même, pouvoir le fêter encore cette année



Lancée en 2014, la foire Du Côté d'En Vins est destinée aux grands amateurs de vins et des produits du terroir. "Nous sommes un comité de plusieurs passionnés. Depuis 2014, nous organisons donc ce festival. Le but est de se rencontrer entre amateurs, de découvrir les producteurs et les produits du terroir", déclare Stéphane Durand, président du comité.



L'événement qui se déroule, chaque année, à la maison de village d'Anvaing a pris énormément d'ampleur. Plus de 50 exposants sont normalement présents à la foire afin de faire découvrir leurs meilleurs crus mais aussi, des produits de terroir de qualité. Du Côté d'En Vins accueille entre 2.000 à 2.500 personnes, amateurs ou curieux, durant tout le week-end. Pendant le festival, différentes activités sont habituellement prévues afin de découvrir de nombreux produits. Une Balade Vigneronne, des dégustations à l'aveugle ou des dégustations thématiques étaient notamment planifiées l'année dernière. Cependant, la vague du coronavirus prenant de l'importance au mois de mars 2020, la foire Du Côté d'En Vins a dû être, à la dernière minute, annulée laissant les organisateurs dans l'incompréhension.