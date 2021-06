Pour l'occasion, de nombreux établissements accueillent les supporters pour la retransmission des matchs. C'est notamment le cas de la Maison de Village d'Anvaing où 80 fidèles étaient présents pour profiter de l'ambiance et de la performance des Diables.

"L'ambiance est bonne enfant. C'est plus agréable de profiter du match, ensemble que seul. Un bar est mis à la disposition mais les supporters ne peuvent pas aller se servir. C'est nous qui les servons et les bénéfices sont reversés à des ASBL du village d'Anvaing comme l'ASBL du carnaval ou encore la maison des jeunes la Gayolle. Si des personnes souhaitent se déplacer dans la salle, il est impératif de mettre le masque. Elles doivent également suivre un certain sens pour pénétrer ou sortir de la salle", précise Jean-Pascal Carette, Président de la Maison de Village d'Anvaing.

La Belgique s'est donc imposée 2-0 face à la Finlande. Un très beau résultat qui a bien entendu ravi les supporters des Diables Rouges.

"Nous sommes contents de notre équipe nationale et des 9 points pris lors de ces poules. Lors du match contre la Finlande, on s'attendait à une victoire mais ce premier goal a permis d'ouvrir le match. Évidemment, nous espérons voir les Diables atteindre la finale, et même de gagner ce tournoi", conclut un supporter.