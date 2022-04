Tout au long de la journée, les 23 élèves de l'école d'Anvaing et les 16 élèves de Renaix ont fait connaissance en pratiquant la langue de l'autre. "Cet échange permet d'ouvrir les frontières entre la Wallonie et la Flandre", explique Lieven Landries, directeur de l'établissement Sint-Franciscus. "C'est également une bonne occasion pour rencontrer d'autres personnes et créer des liens".

Enthousiaste à l'idée d'apprendre le néerlandais d'une manière plus ludique, Candice, 9 ans nous a résumé cette riche journée. "Du matin, nous avons joué à différentes activités pour intégrer les prénoms des élèves de l'autre école. Ensuite, nous sommes partis visiter le château d'Anvaing". Bâtiment emblématique de l'entité, les petits néerlandophones ont donc pu découvrir l'intérieur et l'extérieur du château en compagnie de Mr le Comte. L'ensemble des élèves ont par ailleurs, entendu la célèbre légende de la Dame Blanche et ont profité de bien d'autres surprises.

De l'après-midi, un atelier cuisine, des chants et d'autres activités récréatives ont été programmés. "C'est très chouette de passer une journée comme celle-ci et nous avons hâte que les élèves d'Anvaing nous rendent à leur tour visite au cours de l'année scolaire prochaine", concluent quelques élèves de Sint-Franciscus.