Infrabel réalise actuellement d’importants travaux ferroviaires sur la ligne 90 entre Ath et Jurbise. Ce chantier nécessite, entre-autres, la fermeture de certains passages à niveau de jour comme de nuit. Malgré les demandes répétées de la ville d’Ath auprès de la SNCB, le passage à niveau qui se situe au niveau de la rue d’Arbre ne sera plus franchissable à partir de ce vendredi 20 novembre (22h) jusqu’au lundi 23 novembre (6h) tout comme le week-end prochain et ce, afin de permettre la réfection des voies.

Le mécontentement est palpable au sein des autorités communales. Le bourgmestre Bruno Lefebvre et son échevin des Travaux, Florent Vangrootebrulle, déplorent l’attitude de la SNCB vis-à-vis des habitants du village d’Arbre. « Des travaux d’égouttage sont en cours de réalisation à la rue de la Tannerie à Arbre. La voirie étant fermée, les riverains empruntaient le passage à niveau pour accéder à leurs habitations. Nous avions donc insisté auprès de la SNCB pour laisser le passage à niveau ouvert ce week-end. » indique Bruno Lefebvre.

La Ville d’Ath a rapidement réagi afin de trouver des solutions pour garantir la mobilité de la population concernée. « Concrètement, des rampes carrossables permettront aux riverains d’emprunter la rue de la Tannerie via la rue de Soignies. », indique le bourgmestre de la cité des Géants. .