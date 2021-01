À partir de ce lundi 1er février, et pour une durée de deux mois, l'entreprise Willeman Infra reprendra son chantier d'égouttage pour le compte de l'intercommunale Ipalle, à Arbre. Durant cette nouvelle phase des travaux, il ne sera plus possible de circuler dans les voiries concernées à partir de 7h jusqu'à 16h30. Il est demandé aux riverains de déplacer avant 7h leurs véhicules respectifs vers les rues adjacentes afin de permettre aux ouvriers de travailler dans les meilleures conditions possibles.

Il s’agit des finitions de la deuxième phase qui concerne le réaménagement de l’escalier de l’église, la pose des pavés de trottoirs ainsi que d'autres finitions de voirie. Dans un premier temps, la circulation sera interrompue le long de la rue de la Tannerie entre la place de la Source et la place du village d'Arbre. Dans un second temps, celle-ci sera interdite dans le tronçon allant de la place communale jusqu’au n°13 de la rue Mazette.

La ville d'Ath signale encore que la dernière phase de cet important chantier débutera vers la fin du mois de février dans le bas de la rue de la Tannerie (qui sera fermée) et sur la place de la Source avec la pose de la nouvelle station de pompage et le raccordement de l’égouttage/refoulement.

Pour obtenir de plus amples renseignements, il est possible de joindre le conducteur des travaux de l'entreprise en charge de les exécuter. A savoir Jacques Lombart qui est joignable au 0496/58.01.51