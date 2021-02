Hélène, agricultrice à Arc-Ainières: "Lorsque la pandémie disparaîtra, je vais perdre des clients" Pays Vert M.P. © REPORTERS

La baratte d'Hélène propose plusieurs produits de la ferme comme du beurre, de la glace ou encore des fromages aux goûts variés. Avec la crise sanitaire, l'agricultrice, Hélène Carrette a vu la vente de ses produits monter en flèche mais cette dernière semble craintive pour l'avenir...



Depuis 2010, Hélène Carrette offre de nombreux produits de qualité. Grâce à sa boutique, les clients peuvent venir chercher leurs marchandises provenant de la ferme, de façon régulière. Malgré la crise sanitaire, l'agricultrice ne se sent pas impactée, bien au contraire. "Depuis le premier confinement, il y a de plus en plus de personnes qui sont venues car elles sont passées devant la ferme et elles ont vu le magasin ou tout simplement, parce qu'elles ont envie de revenir à l'essentiel. Pour beaucoup de citoyens, c'est moins dangereux de venir ici que d'aller dans une grande surface. Je ne me sens donc pas très impactée par la crise. Au contraire, il y a eu plus de monde", déclare Hélène Carrette.